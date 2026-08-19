Food Foundation: Великобритания слишком зависима от импорта продуктов

Серьезная зависимость Великобритании от импорта продовольствия (в первую очередь сельскохозяйственных продуктов) сделала страну крайне уязвимой к скачкам цен и климатическим проблемам в других странах мира. К такому выводу пришли авторы доклада независимой благотворительной организации Food Foundation.

Страна производит достаточное количество зерновых, мяса, молока и яиц, чтобы обеспечить свои потребности. Однако в целом она остается одной из наиболее зависимой от внешних поставок страной, импорт обеспечивает 40% необходимых ей продуктов питания.

По мнению экспертов организации, ситуация усугубляется тем, что значительная часть импорта приходится на страны, которые серьезно страдают от изменений климата. По данным организации, 18 из 20 главных стран—поставщиков базовых продуктов официально признаны уязвимыми в том, что касается изменения климата и его последствий. В свою очередь, неурожаи или климатические проблемы у экспортеров автоматически приводят к росту цен и дефициту продуктов в Британии.

При этом, по мнению организации, такая зависимость во многом носит искусственный характер. Так, пять из девяти самых популярных в стране фруктов (яблоки, груши, клубника, малина и черника) вполне можно было бы выращивать в самой Великобритании. Сейчас же на местное производство приходится только 40%.

Для снижения зависимости Food Foundation призвала правительство ввести меры поддержки местных фермеров и создать программы инвестиций в сельскохозяйственный сектор.