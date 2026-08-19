Минсельхоз допустил отказ от закупок семян свеклы из недружественных стран

Россия может отказаться от закупок семян сахарной свеклы из недружественных стран из-за роста доли семян отечественной селекции. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Луг на Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле».

«Учитывая, что по прошлому году мы неплохо поработали с семенами сахарной свеклы, думаю, что в этом году мы рассмотрим и не будем делать квоты на семена сахарной свеклы недружественной селекции — внутренние объемы закрывают собственные потребности»,— сказала госпожа Луг (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Минсельхоза отметила, что в 2025 году доля семян сахарной свеклы отечественной селекции достигла 24%. По ее словам, за последние четыре года этот показатель заметно вырос.

Ограничения на импорт семян из недружественных стран были введены в январе 2024 года. Для развития селекции в России государство квотирует такой импорт. В 2026 году квота составляет 15 тыс. т, из них 1,9 тыс. т приходится на импорт семян сахарной свеклы.