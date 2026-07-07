Чиновникам передают физкульт-привет

Управление СКР по Башкирии расследует уголовное дело, фигурантами которого являются неустановленные сотрудники администрации Уфы. Как стало известно «Ъ», их подозревают в превышении полномочий при распоряжении земельным участком в квартале улиц Айской, Бакалинской, Степана Злобина, Караидельской и Менделеева. В 2023-м там планировалось построить физкультурно-оздоровительный центр, но спустя два года вместо него на участке началось строительство многоэтажных жилых домов. По версии следствия, ущерб бюджету республики от незаконной приватизации земли превышает 70 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ущерб от преступления оценивается в сумму свыше 70 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Ущерб от преступления оценивается в сумму свыше 70 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленных лиц администрации Уфы по признакам превышения должностных полномочий, совершенного организованной группой с причинением тяжких последствий (пп. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

О проведении расследования сообщалось около двух недель назад в Советском райсуде Уфы во время продления домашнего ареста главе администрации города Ратмиру Мавлиеву. Сити-менеджеру, как сообщал «Ъ», вменяют по два эпизода получения взятки в особо крупном размере от городских застройщиков и превышения должностных полномочий. В ходе судебного заседания следователь управления СКР по Башкирии, прося оставить господина Мавлиева под арестом, сообщил, что его проверяют на причастность к участию в преступлениях, фигурантами которых являются неустановленные сотрудники городской администрации.

По данным «Ъ», следователи заинтересовались строительством жилья на улице Сун-Ят-Сена.

В сентябре 2023 года компания «Альфа-инвест» арендовала у мэрии Уфы земельный участок площадью около 5 тыс. кв. м для строительства физкультурно-оздоровительного центра. Месяц спустя компании было выдано разрешение на его строительство, а уже в декабре «Альфа-инвесту» выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. При этом фактически никакого здания на земельном участке не было. Следствие полагает, что неустановленные сотрудники мэрии, которые участвовали в процедуре аренды земли, знали о том, что компания, аффилированная с ними, изначально не планировала возводить объект.

Позднее «Альфа-инвест» оформил право собственности на три здания: физкультурно-оздоровительный центр, судейскую и КПП. После этого, компания обратилась в минземимущества Башкирии (распоряжается неразграниченной землей в регионе) с заявлением о выкупе земельного участка, на котором якобы имеются ее объекты недвижимости, в собственность.

В феврале 2024 года министерство продало участок «Альфа-инвесту» за 25% от его кадастровой стоимости — 3,2 млн руб. Четыре месяца спустя мэрия утвердила проект планировки и межевания квартала. Документ подписал заместитель главы администрации Уфы, будучи в статусе исполняющего обязанности главы, Агарагим Кагиргаджиев. В июне этого года он покинул должность.

Согласно проектам планировки и межевания, вид разрешенного использования участка был изменен на высотную жилую застройку.

В сентябре 2024 года «Альфа-инвест» за 5,2 млн руб. присоединил к своему участку соседние, полученные по договору мены с минземимущества республики. Таким образом компания стала владельцем 1,3 га, которые вскоре разделили на две части — 7,3 тыс. кв. м и 5,8 тыс. кв. м, и они перешли специализированному застройщику «Ультрасити» (владелец — Максим Южаков). Компания была создана в июле 2025 года, и органы следствия подозревают ее в аффилированности фигурантам уголовного дела. Господин Южаков также является директором специализированного застройщика «Инвестстрой» предпринимателя Андрея Ременникова — бывшего директора Нефтекамского водоканала и уфимского муниципального Горзеленхоза.

В ноябре компании выдали разрешение на строительство многоэтажных домов.

По информации из Единой информационной системы жилищного строительства, «Ультрасити» возводит на Сун-Ят-Сена жилой комплекс «Нео-сити» общей жилой площадью 35 тыс. кв. м. Срок сдачи в эксплуатацию — 2029–2030 годы.

Связаться с Максимом Южаковым по номеру телефона компании, указанному в ЕИСЖС, вчера не удалось.

В результате сделок с землей ущерб бюджету республики оценивается более чем в 70 млн руб.

Булат Баширов