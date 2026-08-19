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В Уфе развернули пункт временного размещения после удара БПЛА по жилому дому

В Уфе развернули пункт временного размещения для жителей дома, поврежденного при ударе беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Власти пообещали оказать уфимцам необходимую помощь.

С жильцами встретились заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Сагитов, председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов и глава Уфы Рустам Шарипов. Господин Шарипов дал поручение оперативно восстановить здание. Однако конкретные сроки в администрации не назвали.

Утром 19 августа Уфу атаковали шесть беспилотников, четыре из них сбили. Один БПЛА упал в промзоне, а другой попал в жилой дом в микрорайоне Затон. При ударе на верхних этажах здания было повреждено остекление, осколки упали на припаркованные внизу машины. Ранен один человек, ему оказали медицинскую помощь.

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