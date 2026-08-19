«Авито» запретило объявления о голубях для свадеб

«Авито» первым в России запретил объявления о продаже и аренде голубей для свадеб, фотосессий и праздничных мероприятий. В пресс-службе компании пояснили ТАСС, что ввели запрет после жалобы на то, что большинство птиц погибают в городской среде.

В «Авито» рассказали, что девушка написала им на почту с просьбой запретить объявления о «свадебных голубях» из «гуманных соображений к птицам». «Услугу на платформе запретили. И мы надеемся, что теперь о том, как это опасно для птиц, узнает большее число людей. Спасибо нашим неравнодушным пользователям»,— отметили в компании.

«Авито» обновило правила в категориях «Животные» и «Услуги». Все действующие объявления, нарушающие правила, будут заблокированы на этапе премодерации.