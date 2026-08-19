«Ростех»: новая партия «Панцирей» способна применять гиперзвуковые ракеты

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал Минобороны РФ очередную партию боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» и стационарных зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМД». Техника прошла необходимые испытания и принята представителями военной приемки, отметили в госкорпорации.

В зависимости от поставленной задачи боекомплект «Панцирей» может быть комбинированным и включать как стандартные зенитные управляемые, так и гиперзвуковые ракеты, подчеркнули в «Ростехе».

«Панцирь-С» представляет собой мобильный ЗРПК и предназначен для прикрытия военных, административных и промышленных объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия. Комплекс также применяется для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов средств воздушного нападения.

«Панцирь-СМД» выполнен в стационарном исполнении и предназначен прежде всего для защиты объектов от массированных атак, в том числе с применением беспилотников. В отличие от мобильного «Панцирь-С», он не имеет пушечного вооружения, и для него предусмотрен вариант с малогабаритными ракетами ближнего перехвата, что позволяет увеличить боекомплект до 48 ракет или применять их в составе комбинированной выкладки в сочетании с обычными зенитными управляемыми ракетами. В «Ростехе» отмечают, что такой состав позволяет применять комплекс против разных типов воздушных целей. О конкретном количестве переданных Минобороны комплексов не сообщается.

Дмитрий Сотак