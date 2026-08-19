Телепорт банк намерен обанкротить белгородский «Белхимпродукт»

Телепорт банк уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «Белгородский завод по производству химической продукции» (Белхимпродукт). Соответствующее сообщение кредитора опубликовано на Федресурсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сумма задолженности в уведомлении не раскрывается. Это первый спор между банком и белгородским предприятием.

В мае 2026 года Арбитражный суд Белгородской области уже прекращал производство по делу о банкротстве «Белхимпродукта». В марте с заявлением о несостоятельности обращалось московское ООО «Альянс синергии», указывавшее на долг в 4,06 млн руб.

Вскоре москвичи попросили закрыть дело, так как у должника отсутствует имущество и средства, на которые может быть обращено взыскание. Заявитель не согласен финансировать расходы на проведение процедуры банкротства должника, а иные «источники финансирования банкротства заявителю не известны».

По данным Rusprofile, «Белхимпродукт» — производитель химической органики, зарегистрированный в 2021 году в Белгороде. Директор и единственный учредитель — Александр Фатеев. По итогам 2025 года выручка компании выросла на 7%, до 1,6 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 24%, до 4,3 млн руб. АО «Телепорт банк» зарегистрировано в Москве в июне 2007 года, специализируется на банковских операциях. В Воронеже у банка открыт дополнительный офис на улице Кирова. По данным СПАРК-Интерфакс, чистая прибыль банка по итогам 2025 года составила 1,23 млрд рублей, иные финансовые показатели не раскрываются. Крупнейшие акционеры по состоянию на 2019 год — Максим Семашев (51,87%), Асан Ниязов (40,76%) и Сергей Щелкунов (7,37%). Уставный капитал на 16 июля 2024 года составлял 1,05 млрд рублей.

Во всех регионах Черноземья в первой половине 2026 года выросло число банкротств компаний. Это новая тенденция после сокращения банкротной динамики по итогам 2025-го, следует из данных «Федресурса».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова