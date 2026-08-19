В Москве возбудили дело из-за 100 мертвых птиц в морозилке антикафе

В одном из антикафе в Москве в морозильной камере нашли более 100 мертвых птиц. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщила столичная прокуратура.

Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в кафе после нескольких обращений. В антикафе содержалось более 200 птиц. В заведении также выявлены нарушения ветеринарного законодательства и лицензионных требований. У погибших животных зафиксировали «травмы, несовместимые с жизнью».

Виновные лица привлечены к административной ответственности, добавили в ведомстве. Название кафе в материалах прокуратуры не указано, однако ТАСС в правоохранительных органах уточнили, что речь идет «Потугайне» на Таганской улице. Заведение позиционирует себя как контактный зоопарк.