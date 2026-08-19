В Петербурге задержали сбежавшего из калининградской колонии-поселения

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, ранее сбежавшего из калининградской колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Северо-Западного округа. В задержании участвовали военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка.

Во время службы в районе станции метро «Приморская» росгвардейцы остановили подозрительного мужчину, указано в пресс-релизе. Он оказался осужденным за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и отбывал наказание в колонии-поселении, однако два дня назад совершил побег. При задержании мужчина пытался сопротивляться, но в итоге его доставили в органы внутренних дел.