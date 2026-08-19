Жительнице Урала назначен условный срок за нелегальных мигрантов для хлебзавода

Городской суд Режа назначил два года условно с испытательным сроком два года предпринимательнице Евгении Рыбаченок за организацию незаконной миграции 70 иностранцев в РФ (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), которые работали на Режевском хлебокомбинате, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Она также должна будет выплатить штраф 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Следствие установило, что по организованной в Реже схеме поставки рабочей силы с июня 2023 года по июль 2024 года из Шри-Ланки, Узбекистана и Таджикистана приезжали мигранты. Большинство из них прибыло по турвизам, которые не дают права на трудовую деятельность в России. Ключевым звеном в преступной цепочке стал договор между АО «Режевской хлебокомбинат» и ИП Рыбаченок на оказание услуг по разгрузке и фасовке продукции — за это завод ежемесячно перечислял Евгении Рыбаченок миллионы рублей. Чтобы иностранцы могли попасть на территорию завода, им выдавались справки с печатью ИП Рыбаченок, на основании которых охрана пропускала их.

Во время рейда, который провело УФСБ России по Свердловской области в июле 2024 года, в цехах завода были заблокированы около 70 рабочих. У большинства из них не было патентов, а сроки действия виз истекли. Некоторые мигранты попытались скрыться через пролом в заборе в арендованный дом, где они и были задержаны.

По версии гособвинения, подсудимая знала о нелегальном статусе работников и лично готовила для них документы, а также получала прибыль от их труда. Вину она не признала, возложив ответственность на скрывшегося менеджера, который, по ее версии, действовал без ее ведома.

В прошлом году Евгению Рыбаченок оштрафовали на 5,7 млн руб. за незаконное привлечение к работе на Режевском хлебокомбинате граждан Шри-Ланки и Узбекистана.

Ирина Пичурина