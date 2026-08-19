«Миру следует опасаться китайского превосходства в области ИИ»

В последнее время все больше экспертов говорят о резком ужесточении конкуренции в области ИИ между США и Китаем. По мере того как американские корпорации выводят все более продвинутые ИИ-модели, КНР предлагает свои аналоги по более доступным ценам. Впрочем, эта гонка уже давно вышла за пределы коммерческого рынка, став еще одним аспектом геополитического противостояния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

The Atlantic (Вашингтон, США) Что произойдет, если Китай выиграет гонку в области искусственного интеллекта? По мере того как Китай выпускает все более совершенные ИИ-модели, конкурирующие с лучшими разработками Кремниевой долины, многие американские исследователи в области ИИ и национальной безопасности утверждают, что миру следует опасаться китайского превосходства в сфере ИИ. Предполагаемые ими последствия катастрофичны. Они предупреждают о ботах, способных разработать непроницаемую систему противоракетной обороны, которая сделает устаревшим ядерный арсенал Америки, или создать бесконечную армию беспилотников, которая сокрушит американскую оборону. Рама Эллуру, директор аналитического центра Special Competitive Studies Project, предположил, что китайские модели ИИ могут быть использованы для создания «искусственно созданных людей», подобных Капитану Америке из Marvel. Модели искусственного интеллекта уже самостоятельно организуют кибератаки и создают новые патогены. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предупреждает о «тоталитарном кошмаре, управляемом ИИ» и возглавляемом Китаем.

CNBC (Нью-Йорк, США) Деньги или власть? Ключ к победе в гонке искусственного интеллекта Для Пекина гонка за искусственным интеллектом — это история решимости. Если у Китая останется хотя бы один доллар, «он будет потрачен на ИИ, а не на недвижимость», считает генеральный директор инвесткомпании Esoterica Capital Брюс Лю. Цель — достичь самодостаточности в области ИИ. Все — от национальной политики Китая до субсидий на уровне районов — подчеркивает эти амбиции. Пока что Китай добился успехов в разработке передовых чипов для ИИ. Но они все еще отстают от Nvidia. Nvidia тем временем собрала титанов Уолл-стрит для поддержки финансирования в размере $500 млрд на разработку ИИ, демонстрируя преимущество США в капитале. Если Пекин не упростит китайским компаниям, занимающимся ИИ, доступ к внешнему, негосударственному капиталу, такая асимметрия в финансировании останется одним из наиболее устойчивых объяснений лидерства США. Но это не мешает китайским компаниям выпускать модели ИИ с аналогичными возможностями по более низким ценам. Компании по всему миру стремятся их опробовать. Для работы моделей по-прежнему требуются чипы — возможности, которых Пекин не имеет по сравнению с США.

South China Morning Post (Гонконг, КНР) Китай предлагает Европе свои модели искусственного интеллекта, но достаточно ли этого, чтобы избежать конкуренции с США? По мере того как Соединенные Штаты и Китай укрепляют свое доминирование в сфере искусственного интеллекта, внимание переключается на то, сможет ли Европа создать отдельный третий полюс, или остаться в технологической орбите Вашингтона. В июне Вашингтон привлек еще десять партнеров к своей программе Pax Silica, призванной обеспечить безопасность цепочек поставок для ключевых передовых технологий, таких как микрочипы и ИИ, доведя общее число партнеров до 24. Несколько недель спустя 29 стран подписали в Шанхае соглашение о создании конкурирующей Всемирной организации сотрудничества в области ИИ, инициативы под руководством Китая, ориентированной, в частности, на страны Глобального Юга. Согласно Глобальному индексу инноваций в области ИИ за 2026 год, подготовленному Китайским институтом научно-технической информации и Пекинским университетом, США и Китай по-прежнему значительно опережают другие страны.

L’Usine Nouvelle (Париж, Франция) Китай скорее последователь, чем «лидер» в области ИИ Утвердившись на мировом рынке ИИ с помощью высокопроизводительных, недорогих и полуоткрытых моделей, Китай подтвердил первоначальный успех Deepseek и нарушил экономическую траекторию американских игроков. Для Европы он усугубляет риск технологической вассализации. Может ли Европа, долгое время опасавшаяся зависимости от американских технологий, теперь оказаться в зависимости от Китая? Успех DeepSeek, за которым последовало появление нового поколения высокопроизводительных, полуоткрытых и недорогих китайских моделей, нарушает глобальный баланс сил в сфере ИИ. Это благо для европейских компаний, ищущих альтернативы американским гигантам, но также и новый вызов суверенитету.

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик