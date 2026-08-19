В Ульяновске лишаемого лицензии регоператора просят продолжить вывоз мусора

Региональный оператор зоны №2 терсхемы по обращению с отходами Ульяновской области «Контракт плюс» в среду продолжил вывоз ТКО, хотя заявлял о прекращении своей деятельности как регоператора с 19 августа. Об этом стало известно «Ъ-Волга» от источника в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», более недели назад регоператор предупреждал региональное минЖКХ о том, что с 19 августа прекращает вывоз ТКО в своей зоне в связи с тем, что Росприроднадзор с 20 августа аннулирует его лицензию. Это связано с тем, что в прошлом году региональное минимущества без объяснения причин потребовало через суд освободить земельный участок под полигоном, который по проекту должен был действовать до 2044 года. Требование судом удовлетворено и решение вступило в законную силу.

Собеседник в компании пояснил «Ъ», что в понедельник в минЖКХ состоялось рабочее совещание по проблеме второй зоны, и министерство попросило регоператора продолжить вывоз ТКО, дать время на поиски нового временного регоператора.

В минЖКХ на запрос «Ъ-Волга» в среду ответили, что «в соответствии с федеральным законодательством региональный оператор “Контракт Плюс” будет исполнять свои обязанности по вывозу ТКО до выбора нового регионального оператора», «сейчас вывоз коммунальных отходов в зоне №2 осуществляется в штатном режиме».

Однако в компании «Контракт плюс» «Ъ-Волга» пояснили, что пока лицензия еще числится действующей, они будут продолжать вывозить ТКО. «Согласно последней выписке, лицензия еще действует. Что будет завтра — не знаем. Но закон мы нарушать не будем. Как только ее действие будет официально прекращено, то сразу и вывоз ТКО прекратится»,— пояснил собеседник в компании. Он также сообщил, что в понедельник «Контракт плюс» уже направил в минЖКХ заявление об отказе от функций регоператора, а в минувший вторник — подписанное компанией соглашение о расторжении договора с минЖКХ об исполнении обязанностей регоператора.

Какой компании предложено исполнять обязанности временного регоператора по зоне №2, в минЖКХ не сообщают. По данным источников «Ъ-Волга», предложение поступило регоператору первой зоны — компании «Горкомхоз» (ООО). Согласился ли «Горкомхоз» и справится ли с большим объемом ТКО второй зоны (владелец полигона второй зоны — компания «Центрэкотех» — не имеет лицензии на захоронение отходов и имеет право только производить сортировку и переработку ТКО), неизвестно — руководитель и владелец компании в среду по своим телефонам были недоступны.

Как отмечал советник губернатора по вопросам экологии Лев Левитас, если срочно не решить вопрос передачи полномочий новому регоператору, правобережную часть Ульяновска и близлежащие районы зоны №2 может ждать мусорный коллапс.

Сергей Титов, Ульяновск