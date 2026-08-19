FT: ядовитые португальские кораблики наводнили пляжи Франции и Испании

Пляжи Бискайского залива во Франции и Испании вновь столкнулись с наплывом физалий (португальских корабликов) — морских существ, напоминающих медуз, с длинными ядовитыми щупальцами. Обычно они встречаются в тропических водах, а их появление в бассейне Атлантического океана связано с аномальной жарой, сообщает Financial Times (FT).

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Ученые начали искать причину природной аномалии и оценивать роль в этом процессе изменения климата. При этом, по словам профессора университета Экс-Марсель Дельфины Тибо, прямых связей между двумя явлениями мало.

Массовый наплыв португальских корабликов на побережьях Испании и Франции фиксируют с начала месяца. 4 августа только на побережье испанского города Сан-Себастьян морские существа ужалили более 120 человек. После этого власти временно закрывали пляжи. По той же причине запретили купаться на главном пляже во французском городе Акрашон.

Яд физалий смертельно опасен для мелкой рыбы и токсичен для человека. Может вызвать сильную боль, проблемы с дыханием, сердцем или аллергический шок.