Математика признана самым сложным предметом в начальной школе по оценке СанПиН

Математика стала самым сложным предметом для учеников начальной школы, следует из шкалы трудности учебных предметов, представленной СанПиН. Для детей 1–4 классов математику оценили в восемь баллов из десяти, что выше оценок всех остальных дисциплин.

Второе место по уровню сложности заняли русский или родной язык и иностранный язык — они получили по семь баллов. За ними следуют информатика и окружающий мир, которым присвоили по шесть баллов, а литературному чтению поставили пять баллов, передает ТАСС.

Самыми легкими для младшеклассников оказались физкультура (один балл), технология (два балла), а также изобразительное искусство и музыка — эти дисциплины получили по три балла.