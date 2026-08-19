Участок трассы «Таврида» перекрыли из-за обнаружения беспилотника

В Севастополе перекрыли участок трассы «Таврида», улицу Чернореченскую и ограничили движение по дороге «Штурмовое-Хмельницое». На этих участках обнаружено несколько беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что на «Тавриде» перекрыт участок с 271-го по 275-й км в обе стороны. На улице Чернореченской нет движения от поселка Водоканал до развилки в районе Верхнесадового. Сколько именно беспилотников обнаружили, не уточняется. На местах работают спецслужбы.

При планировании поездки в Инкерман Михаил Развожаев призвал использовать объезд через Лабораторное шоссе. Со стороны Симферополя проехать в город можно через Инкерман.