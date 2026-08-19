Участок трассы «Таврида» перекрыли из-за обнаружения беспилотника
В Севастополе перекрыли участок трассы «Таврида», улицу Чернореченскую и ограничили движение по дороге «Штурмовое-Хмельницое». На этих участках обнаружено несколько беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что на «Тавриде» перекрыт участок с 271-го по 275-й км в обе стороны. На улице Чернореченской нет движения от поселка Водоканал до развилки в районе Верхнесадового. Сколько именно беспилотников обнаружили, не уточняется. На местах работают спецслужбы.
При планировании поездки в Инкерман Михаил Развожаев призвал использовать объезд через Лабораторное шоссе. Со стороны Симферополя проехать в город можно через Инкерман.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее уже сообщал о воздушных тревогах в городе. Например, в декабре 2025 года он объявлял воздушную тревогу, в связи с чем общественный транспорт временно прекращал движение. Также в октябре 2023 года Развожаев информировал, что громкие звуки в городе связаны с работой Черноморского флота по отражению удара беспилотника.
Трасса «Таврида» — это автомобильная дорога федерального значения Керчь — Симферополь — Севастополь, проходящая по территории Крыма. Строительство дороги началось в мае 2017 года, а в августе 2020 года трасса была официально открыта.
В Краснодарском крае, который граничит с Крымом, также фиксировались инциденты с беспилотниками. В июне 2026 года на нефтебазе в станице Полтавской произошел пожар из-за падения обломков беспилотника, что привело к перекрытию трассы между станицей и хутором Трудобеликовским.