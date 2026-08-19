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Власти Белгорода снова ищут подрядчика для изысканий под кладбище

Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика для выполнения изыскательских работ по определению пригодности участка под кладбище в селе Пушкарное Белгородского округа. Начальная цена контракта — 600 тыс. руб. Информация появилась в ЕИС «Закупки».

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Это уже не первый аукцион на этот подряд. Первую закупку объявляли в конце июля, однако не было подано ни одной заявки, и процедура была признана несостоявшейся.

Согласно документации, подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. На первом этапе нужно сделать топографическую съемку участка, нанести подземные коммуникации и согласовать их с эксплуатирующими организациями. На втором — пробурить девять скважин глубиной 6 м, отобрать образцы грунта и определить водоупорный слой. По итогам работ подрядчику необходимо подготовить технический отчет с выводами о пригодности участка для кладбища, а в случае несоответствия требованиям — предложить варианты по его приспособлению.

Победитель должен приступить к работам с момента заключения контракта и завершить их в течение 60 календарных дней.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 августа. Итоги подведут 28 августа. Источник финансирования — городской бюджет.

Осенью 2025 года «Открытый Белгород» сообщал, что в регионе насчитывается 1,7 тыс. кладбищ, из которых 123 закрыты. На тот момент мест для захоронений не хватало в пяти муниципалитетах, в том числе в Белгородском округе.

О росте числа регистраций похоронных бюро в макрорегионе читайте в материале «Ъ-Черноземье» «На кладбище наметилось оживление».

Мария Свиридова