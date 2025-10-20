На кладбище наметилось оживление

Как выяснил «Ъ-Черноземье», в макрорегионе в кризис устойчиво растет интерес предпринимателей к бизнесу на похоронных услугах. За год в шести областях открыли 67 ритуальных бюро, число новых регистраций таких предприятий в 2024-м практически удвоилось к 2023-му (39). По данным «Контур.Фокуса», больше всего число похоронных компаний приросло в Орловской области (+21% к числу действующих), в остальных регионах Черноземья количество игроков на рынке за год увеличилось на уровне 10%. Эксперты связывают динамику регистраций в том числе с «обелением» отрасли.

Похоронный рынок оказался привлекательным для инвесторов в Черноземье

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Динамику регистраций бизнеса в сфере похоронных услуг «Ъ-Черноземье» проанализировал на основе данных системы «Контур.Фокус». В 2024 году (последние данные на сегодня) на рынке похоронных услуг Черноземья было зарегистрировано 67 новых компаний. Всего в ритуальном бизнесе макрорегиона действует 596 юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Наибольшая активность регистраций похоронных компаний зафиксирована в Орловской области, где за год было создано 13 таких предприятий (всего 62), показатель роста составил 21% новых от общего количества. В Липецкой области зафиксировано 12 регистраций (91 всего), рост — 13,2%. В Курской области зарегистрировали шесть новых похоронных бюро (52 всего), прирост составил 11,5%.

На третьем месте по динамике в макрорегионе Белгородская область: 15 новых организаций в сфере ритуальных услуг (137 всего), прирост составил 10,9% от числа действующих. В Воронежской области открыто 14 похоронных бюро (156 всего), рост — 9%. В Тамбовской области зарегистрировано семь компаний (101 всего), прирост — 6,9%. Для сравнения: в 2023 году в Черноземье было зарегистрировано 39 похоронных компаний, что составляет 7% от общего числа действовавших на тот момент организаций (557).

В АО «Воронежское похоронное бюро» (ВПБ, крупнейший участник рынка ритуальных услуг Воронежа и владелец единственного в Черноземье крематория) отметили «Ъ-Черноземье», что новые игроки не только активно приходят, но и уходят с рынка: «Объективную картину можно увидеть при анализе таких показателей, как продолжительность статуса "действующей организации" у новичков. В Воронеже есть всего около десятка крупных компаний, которые работают в организации похорон более 12-15 лет. Новые же игроки регистрируются, вероятно, в связи с тем, что часть бизнеса выходит из тени».

«Наша сфера уникальна. В РФ один крематорий приходится на 5 млн человек, в то время как в Японии — один на 79 тыс., в США — на 159 тыс., в Великобритании — на 242 тыс. Говорить о конкуренции в этом секторе преждевременно»,— добавили в ВПБ, отметив, что за услугами кремации в компанию обращаются как воронежцы, так и родственники покойных из Липецкой, Орловской, Тамбовской, Курской, Белгородской, Саратовской областей.

Гендиректор ООО «Стикс» из Борисоглебска Воронежской области Денис Дубинин согласен, что динамика регистраций может быть связана с выходом части ритуального бизнеса в легальную плоскость: «Сегодня даже самозанятые могут оказывать ритуальные услуги, но им значительно меньше полагается преференций. Удобнее получить софинансирование, работать с госорганами, с кадрами, если наемные работники есть. Если привозить камень из-за границы, то это проще сделать, когда ты работаешь официально. Далеко не все зарубежные партнеры работают с ИП, на таможне проблемы тоже могу возникать. Это что касается самой ритуальной продукции».

Топ 10 компаний по выручке в Черноземье по итогам 2024 года Компания Прибыль в 2024 году, тыс. руб. Выручка в 2024 году, млн руб. Рост выручки в 2024-м по сравнению с 2023-м АО «Воронежское похоронное бюро» 3,738 215, 5 15,4% Тамбовское ООО «Алист» 22,590 141 15,1% Старооскольское ООО «Городская похоронная служба» 9,835 113 36,1% АО «Спецтрест г. Курска» 1,126 77,3 н/д Тамбовское ООО «Военно-ритуальная компания» –14,833 76 –0,4% Орловское ООО «Ритуальная городская служба» 16,613 46,4 23,7% ООО «Бытсервис города Моршанска» 238 25,2 –4% Борисоглебское ООО «Стикс» 524 20,7 50% Тамбовское ООО «Сосновкарайбытуслуги» 14 10,3 11,9% Воронежское ООО «Стикс» 1,165 10,3 360% Источник: «Контур.Фокус»

По мнению господина Дубинина, тенденции к увеличению конкуренции в похоронном бизнесе «не наблюдается». В то же время на рынке остается кадровая проблема. «В нашей сфере нужны работники, понимающие, в каких процессах они участвуют, и способные соблюдать профессиональные стандарты. Кадров на рынке немного, а альтернатив для соискателей достаточно»,— добавил бизнесмен. Среди специфических требований к кандидатам, по его словам, особое внимание уделяется отсутствию вредных привычек.

Кроме того, в 2025 году году как общероссийская тенденция выделяется растущая активность надзорных ведомств. Проверки касаются не только похоронных фирм, но и кладбищ, крематориев, моргов и мастерских по изготовлению надгробий.

Анна Швечикова