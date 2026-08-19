Воронежская строительная фирма с выручкой 764 млн рублей прописалась в Чечне

ООО «Капитальное строительство», ранее зарегистрированное в Воронеже на Московском проспекте, сменило юридический адрес на город Грозный в Чеченской Республике. Информация об этом была внесена в ЕГРЮЛ 7 августа. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Капитальное строительство» было основано в Воронеже в ноябре 2008 года. Уставный капитал предприятия составляет 15 тыс. руб. Единственным учредителем компании выступает Ирина Виноградова. До марта 2026 года она также являлась директором организации. Сейчас эту должность занимает Александр Фисенко. Госпожа Виноградова также в прошлом выступала учредителем ООО «Вектор» (перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами) и ООО «Веста» (деятельность агентств по подбору персонала). Сейчас эти организации ликвидированы.

Финансовые показатели ООО «Капитальное Строительство» за 2025 год отражают ухудшение операционных результатов. Выручка выросла на 13,3% и достигла 764,3 млн руб., однако компания получила убыток в размере 126,3 млн руб., тогда как годом ранее прибыль составляла 15,7 млн руб. Произошло это на фоне роста себестоимости продаж с 637,2 до 729 млн руб. и падения прочих доходов с 25,3 млн руб. почти до нуля.

По состоянию на 2025 год среднесписочная численность сотрудников компании составляла 28 человек, а средняя зарплата — 21,4 тыс. руб. В отношении фирмы сейчас открыты три исполнительных производства на 116 млн руб.

Сервис «Прозрачный бизнес» ФНС также информирует, что ООО «Капитальное Строительство» в 2025 году выплатило 89,6 млн руб. по налогам и сборам. К 1 июля 2026-го общая сумма недоимки и задолженности организации по пеням и штрафам оценивалась в 48,2 млн руб.

В конце июля «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Арбитражный суд Воронежской области поступил иск местного ООО «Агро-гео» о признании банкротом ООО «Строительно-монтажное управление №19» (СМУ №19). Заявление принято к производству. Заседание по делу назначено на 19 октября.

Денис Данилов