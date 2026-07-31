Воронежская фирма с выручкой свыше 1 млрд хочет обанкротить местного застройщика

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск от местного ООО «Агро-гео» о признании банкротом местного же ООО «Строительно-монтажное управление №19» (СМУ №19). Заявление пока не принято к производству, суть требований не раскрывается. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее стороны уже встречались в суде. В январе «Агро-гео» обращалось в воронежский арбитраж с иском к СМУ №19 о взыскании 2,4 млн руб. задолженности по договору займа, заключенному в мае 2022 года. Общая сумма выданных средств составляла 8 млн руб. В апреле суд встал на сторону заявителя, признав, что должник не расплатился по обязательствам. Из материалов дела следует, что в мае 2023 года СМУ №19 перечислило 4 млн руб. основного долга и 1,8 млн руб. процентов, однако остаток погашен не был. Претензия «Агро-гео» с требованием вернуть 2,4 млн руб., направленная в декабре 2025 года, результата не принесла — ответчик ее проигнорировал. Тогда истец обратился в суд.

По данным Rusprofile, ООО «Агро-гео» зарегистрировано в 2015 году в Кантемировском районе Воронежской области для ведения деятельности в области аренды и лизинга строительных машин и оборудования. Уставный капитал составляет 120 тыс. руб. Директором является Сергей Агарков, единственный учредитель — Станислав (Сергеевич) Агарков. В 2025 году компания отработала с выручкой 1,4 млрд и чистой прибылью 45 млн руб. ООО «Строительно-монтажное управление №19» создано в 2019 году в Воронеже. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и владелец 100% долей компании — Виталий Кулаков. Он также является учредителем и руководителем ООО «Строительное управление-35» с тем же профилем деятельности. По итогам 2025 года СМУ №19 выручило 132 млн, чистая прибыль составила 165 тыс. руб.

Вчера стало известно, что Федеральная налоговая служба подала иск о признании банкротом воронежского ООО «Русский редуктор», связанного с бывшим депутатом областной думы и известным в регионе промышленником Анатолием Чекменевым.

Кабира Гасанова