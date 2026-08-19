В Якутии установили десятый бюст Сталину

Экс-губернатор Иркутской области и первый секретарь иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко открыл в якутском селе Бютейдях бюст Сталину. В своем телеграм-канале господин Левченко сообщил, что это десятый по счету бюст Сталина, установленный в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @tovarish_levchenko Фото: @tovarish_levchenko

Сергей Левченко уточнил, что до места установки нового бюста ему пришлось добираться «по размытой дождями дороге». Он также опубликовал видеозапись церемонии открытия. Судя по кадрам ролика, в мероприятии приняли участие несколько десятков человек, речи произносились на двух языках — якутском и русском.

В своем выступлении господин Левченко назвал открытие бюста «очень большим событием», а также назвал его данью уважения человеку, «которому благодарна вся страна». Он выразил надежду, что памятник позволит передать следующим поколениям память о Сталине.

Ранее бюст Сталину в Якутии, девятый по счету, был открыт 4 июня этого года в селе Бердигестях. Первый появился в городе Мирный в 2005 году.

Влад Никифоров, Иркутск