Уралец сбил полицейских при задержании своей жены в Кольцово и скрылся

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело 44-летнего жителя Верхней Пышмы (Свердловская область), который обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейских по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле на территории, прилегающей к аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, транспортные полицейские собирались задержать супругу обвиняемого, которая находилась в федеральном розыске. В целях воспрепятствования этому он на автомобиле «Лада Гранта» умышленно наехал на двух сотрудников и скрылся с места преступления.

Его задержали 5 июля в городе Ломоносове Ленинградской области. «Несмотря на предпринятые правонарушителем меры конспирации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, его местонахождение было установлено»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина