Из-за снегопада в Боливии перекрыли движение транспорта в четырех департаментах

Как минимум в четырех районах Боливии из-за сильного снегопада приостановили и ограничили движение на некоторых участках дорог. Об этом сообщило Hola News со ссылкой на государственное управление автомобильных дорог.

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Ограничения действуют в департаментах Ла-Пас, Оруро, Потоси и Кочабамба, включая как минимум два участка главной автомагистрали, соединяющей центр страны с западом и юго-западом. По данным Eldeber, в Кочабамбе не работает автовокзал, в Потоси школы проводят занятия дистанционно.

Власти задействовали тяжелую технику для расчистки дороги к Лос-Юнгас — горной дороге в Боливии, которая соединяет города Ла-Пас и Коройко. Bolivian Air Navigation and Airports предупредила, что погодные условия «неблагоприятны для воздушных операций» в аэропорту Ла-Хойя-Андина в туристическом городе Уюни, в департаменте Потоси.