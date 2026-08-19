В Иркутске начали строительство логистических центров стоимостью 3 млрд рублей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о начале строительства в Иркутске двух распределительных центров компании «Сервико» и торговой сети «Пятерочка». В эксплуатацию они будут введены во втором и третьем кварталах 2027 года. Общий объем инвестиций составит около 3 млрд руб.

Как заявил глава региона в своих социальных сетях, после открытия центров в регионе будет создана собственная складская продовольственная база для эффективного управления товарными запасами. «Для жителей это означает, что жизненно важные продукты — от социально значимых товаров до свежей фермерской продукции — будут поступать на прилавки в оптимальные сроки, без задержек и посредников»,— добавил господин Кобзев.

Логистический центр ООО «Сервико» строится в рамках инвестиционного соглашения с правительством Иркутской области и администрацией города Иркутска. Он предполагает создание 100 рабочих мест и около 700 млн руб. ежегодных налоговых отчислений. Распределительный центр торговой сети «Пятерочка» создаст более 400 новых рабочих мест и отчисление порядка 130 млн руб. налогов в региональный и местный бюджеты.

Влад Никифоров, Иркутск