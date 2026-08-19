Минпросвещения: очередь в ясли в России с 2019 года сократилась в 48 раз
Минпросвещения заявило, что в России с 2024 года сохраняется высокая доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста. По оценке министерства, очередь в ясли в стране с 2019 года сократилась в 48 раз.
По данным госсистемы доступности дошкольного образования, на 1 января 2019 года более 214 тыс. детей до трех лет в 82 регионах не были обеспечены местами в яслях. К 1 августа 2026 года их число сократилось до 591 ребенка. Они проживают в четырех регионах: Дагестане, Якутии, Туве и Бурятии.
В Минпросвещения уточнили, что очереди сократились благодаря строительству новых детских садов: с 2019 года было построено 1,7 тыс. дошкольных учреждений. С 1 сентября 2026 года для дошкольников будут доступны 30 тыс. детских садов. В регионах также работают над созданием групп для детей от двух месяцев до трех лет. Их численность за год выросла почти на 4%, до 5,1 тыс. детей.
В России 2026-й объявлен Годом дошкольного образования. В стране насчитывается более 6 млн детей дошкольного возраста. Для унификации методической базы с сентября планируется запустить единый цифровой ресурс дошкольного образования.
Подробности — в материале «Ъ» «Ясельный лифт».
В 2026 году Министерство просвещения объявило Годом дошкольного образования, сосредоточив внимание на повышении качества воспитания и развития дошкольников, улучшении инфраструктуры и поддержке педагогов. В рамках этой инициативы планируется обновить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, уделяя больше внимания воспитательной составляющей и разрабатывая рекомендации по безопасному оформлению пространств детских садов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Минпросвещения также подготовит перечень игр и игрушек для детских садов, которые будут соответствовать «традиционным ценностям российского народа» и способствовать развитию детей, знакомя их с историческими деятелями и достижениями России. С 2019 по 2025 год при поддержке «Единой России» было введено в эксплуатацию более 1,6 тыс. детских садов, обеспечив места для 248 тыс. детей, а также более 1,7 тыс. школ на 1 млн мест.