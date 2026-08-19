Минпросвещения: очередь в ясли в России с 2019 года сократилась в 48 раз

Минпросвещения заявило, что в России с 2024 года сохраняется высокая доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста. По оценке министерства, очередь в ясли в стране с 2019 года сократилась в 48 раз.

По данным госсистемы доступности дошкольного образования, на 1 января 2019 года более 214 тыс. детей до трех лет в 82 регионах не были обеспечены местами в яслях. К 1 августа 2026 года их число сократилось до 591 ребенка. Они проживают в четырех регионах: Дагестане, Якутии, Туве и Бурятии.

В Минпросвещения уточнили, что очереди сократились благодаря строительству новых детских садов: с 2019 года было построено 1,7 тыс. дошкольных учреждений. С 1 сентября 2026 года для дошкольников будут доступны 30 тыс. детских садов. В регионах также работают над созданием групп для детей от двух месяцев до трех лет. Их численность за год выросла почти на 4%, до 5,1 тыс. детей.

В России 2026-й объявлен Годом дошкольного образования. В стране насчитывается более 6 млн детей дошкольного возраста. Для унификации методической базы с сентября планируется запустить единый цифровой ресурс дошкольного образования.

Подробности — в материале «Ъ» «Ясельный лифт».