Воронежский сырзавод решил зарегистрировать шесть товарных знаков

Учрежденное в Воронежской области ООО «Бобровский сырзавод», входящее в структуру немецкого производителя молочной продукции Deutsches Milchkontor GmbH (DMK), подало заявки на регистрацию шести товарных знаков. Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Представители компании ответили на звонки «Ъ-Черноземье», но не смогли рассказать детали событий из-за отсутствия нужного сотрудника. Собеседники издания попросили перезвонить им позднее.

В конце июля «Бобровский сырзавод» заявил товарные знаки «Ешь и худей» и Farmilatte. Логотип первого выполнен в аскетичном стиле: черная надпись на белом фоне. Второй же представляет собой оранжевый овал с названием товарного знака и схематичным изображением молочного предприятия.

В начале августа компания отправила заявку на регистрацию «Ешь досыта и сияй», в середине месяца — «Ешь и сияй», «Фармилатте», «Ешь больше — сияй ярче». Логотип первого из них — солнце, окруженное цветами и листьями, выполненными яркими, насыщенными цветами. «Ешь и сияй» представляют два снегиря, воркующих на ветке с гроздьями рябины в шапках из снега. «Фармилатте» практически полностью повторяет изображение Farmilatte, за исключением формы и ярких цветов. Логотип последнего товарного знака — котенок, наблюдающий за бабочками на цветочном лугу. В целом можно отметить приближенность изображений к детским рисункам.

Сейчас «Бобровский маслосырзавод» владеет 17 товарными знаками, в том числе одним историческим. Среди них представлены «Ларецъ», «Монсыр», «Бобровский», «Ричарт», «Монблю», «Ольденбургер» и другие.

По данным Rusprofile, ООО «Бобровский сыродельный завод» было основано 30 сентября 2009 года и зарегистрировано в Воронежской области. Компания специализируется на производстве сыра и сырных продуктов. Уставный капитал — 1,2 млн руб. Гендиректор — Владимир Герасимов. Структура собственности распределена между двумя юридическими лицами: 98,2% долей принадлежит ООО «Ричарт Холдинг», еще 1,8% — ООО «ДМК Руссланд». Учредителем «Ричарт Холдинг» выступает IKAM Richard Holding GmbH, зарегистрированное в Бремене (Германия).

По итогам 2025 года бобровское предприятие увеличило выручку на 3% — до 13 млрд руб. При этом чистая прибыль упала в 83 раза, показав результат в 6,5 млн руб.

Алина Морозова