Воронежский сырзавод с немецким собствеником в 2025 году упал в прибыли

Воронежское ООО «Бобровский сырзавод», входящее в структуру немецкого производителя молочной продукции Deutsches Milchkontor GmbH (DMK), по итогам 2025 года резко снизило чистую прибыль при незначительном росте выручки, следует из открытых финпоказателей.

Выручка предприятия увеличилась на 3% и составила 13 млрд руб. против сопоставимого уровня 2024 года. При этом чистая прибыль упала в 83 раза — до 6,5 млн руб. по сравнению с 541 млн руб. годом ранее.

Себестоимость продаж достигла 11 млрд руб., увеличившись на 207% относительно показателя 2024 года (-10,3 млрд руб.). Одновременно снизились расчеты с контрагентами. Дебиторская задолженность сократилась на 7% — с 1,6 млрд до 1,5 млрд руб., кредиторская — на 27%, с 1,1 млрд до 796 млн руб.

ООО «Бобровский сыродельный завод» основано 30 сентября 2009 года и зарегистрировано в Воронежской области. Компания специализируется на производстве сыра и сырных продуктов. Уставный капитал — 1,2 млн руб. Гендиректор — Владимир Герасимов. Структура собственности распределена между двумя юридическими лицами: 98,2% долей принадлежит ООО «Ричарт Холдинг», еще 1,8% — ООО «ДМК Руссланд». ООО «Ричарт Холдинг» зарегистрировано в апреле 2016 года в Красногорске Московской области. Основной вид деятельности — производство сыра и сырных продуктов. С сентября 2016 года функции управления осуществляет управляющая организация ООО «ДМК Руссланд». Учредителем выступает IKAM Richard Holding GmbH, зарегистрированное в Бремене (Германия).

В 2021 году руководство «ДМК» на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым заявляло о запуске второго сырзавода в Бобровском районе. Проект предусматривал переработку 450 тонн молока в сутки. Объем инвестиций оценивался в 2 млрд руб., а ежегодный выпуск — в 25 тыс. тонн твердых и полутвердых сыров и сухой сыворотки.

Анна Швечикова