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Правительство направит более 4,4 млрд руб. на реконструкцию канала имени Москвы

На реконструкцию инфраструктуры канала имени Москвы из федерального бюджета выделят более 4,4 млрд руб. Проект вошел в государственную программу «Строительство», сообщила пресс-служба правительства России.

Средства пойдут на реконструкцию русла канала, подходов и дамб, а также благоустройство территории. Работы планируют завершить в 2029 году.

Госпрограмма также включает третий этап реконструкции аэропорта в Вологде, где продлят взлетно-посадочную полосу до 2,5 км, обновят инфраструктуру и оборудование для управления полетами. На это дополнительно выделят свыше 4,3 млрд руб., работы должны завершить в 2028 году.

Канал имени Москвы соединяет одноименную реку с Волгой и открывает судоходный путь из столицы к Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному морям. В Минтрансе заявляли о планах начать реконструкцию канала в 2026 году, в частности, отремонтировать участок между шлюзами № 7 и 8 в Тушино. Работы намерены проводить в межнавигационный период, чтобы они не сказывались на судоходстве.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В Ростовской области с 2025 по 2030 годы на модернизацию коммунальной инфраструктуры планируется направить 10 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей поступят из федерального бюджета.

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