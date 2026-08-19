Главное на рынке недвижимости к утру 19 августа

Компания «Логика молока» приобрела у группы «Автодом» участок площадью 15 га в подмосковном индустриальном парке «Северное Шереметьево». О сделке сообщила сама «Логика молока». Ранее на этих площадях располагался склад автопроизводителя Mercedes-Benz. «Автодом» приобрел российские активы компании в 2023 году. По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить от 4 до 5,8 млрд. руб., пишут «Ведомости». На приобретенном участке компания планирует построить новый молочный завод площадью 53 тыс. кв. м. Первые линии компания планирует запустить до конца 2028 года. С запуском завода производственные возможности компании вырастут на 20–25%. Сейчас «Логика молока» владеют 13 заводами.

Логистический оператор BG Logistic арендовал помещения площадью 42 тыс. кв. м в логопарке «NK Парк Валищево» на Симферопольском шоссе (32 км от МКАД), сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника и представителя BG Logistic. По словам одного из собеседников, арендодателем выступает входящая в ГК «Марвел-дистрибуция» фирмы Fplus. По оценкам экспертов, новый склад будет ежегодно обходиться BG Logistic в 336–399 млн руб. Договор аренды закрыли еще в первом квартале 2026 года, но о ней не сообщалось. BG Logistic занимается складской и транспортной логистикой, а также логистическим консалтингом. Владелец — бизнесмен Алексей Веселовзоров.

Банк «Траст» продал на торгах два здания магазинов «Лента» в Москве — площадью 3,3 тыс. кв. м на Перовской улице и площадью 3,4 тыс. кв. м в Беринговом переулке, пишет Telegram-канал «Железобетонный замес». Первый объект купила ООО «Банкротфорум» за 311,7 млн руб. Фирма специализируется на покупке объектов с торгов. Второе здание приобрела ООО «Альтаир» за 359 млн руб. Продажа связана с банкротством компании «Ритейл чейн пропертис лимитед», которую связывают с бывшими акционерами «Траста» Ильей Юровым, Сергеем Беляевым и Николаем Фетисовым. «Альтаир» принадлежит Светлане Сапрыкиной, которая ранее выкупила здание «Ленты» площадью 4,2 тыс. кв. м на Прокатной улице.

«Дом.РФ» снова выставил на торги недостроенный микрорайон «Кузнечики-2» около подмосковного Подольска. При этом начальная цена по сравнению с прошлым аукционом осенью 2025 года была снижена на 44,6% — до 2,63 млрд руб. Площадка примыкает к Варшавскому шоссе. Комплекс включает 11 недостроенных зданий общей площадью более 213 тыс. кв. м на участке 40,6 га. Степень готовности домов, строительство которых остановилось в 2010 году, варьируется от 21% до 63%. Новый собственник сможет достроить существующие дома, снести их либо запустить проект комплексного развития территорий. Потенциал участка позволяет возвести 570 тыс. кв. м недвижимости, включая 358 тыс. кв. м жилья. Вокруг площадки уже сформирована инфраструктура микрорайона «Кузнечики-1», где живут 48 тыс. человек. Аукцион пройдет 18 сентября.

«Дом.РФ» не смог найти покупателя на два участка общей площадью 38,35 га в деревне Поярково в Химках. Это следует из статуса лота на портале организатора торгов. Собственник — девелопер «Стройконцепт». Аукцион должен был пройти сегодня, начальная цена составляла 1,41 млрд руб. На участке можно построить 202,8 тыс. кв. м недвижимости, включая жилье и социальную инфраструктуру, в рамках комплексного развития территорий. Площадка находится в 25 км от МКАД.