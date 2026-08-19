ФСБ выявила в Екатеринбурге лабораторию по производству кустарного золота

В Екатеринбурге ФСБ пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным производством золота и серебра методом кустарного аффинажа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга).

По версии следствия, четверо граждан России организовали в Екатеринбурге подпольную лабораторию для переработки вторичного сырья с содержанием драгоценных металлов. Полученные в результате химической обработки золото и серебро направлялись в московский регион для сбыта через созданный группой межрегиональный канал. Из незаконного оборота изъяли драгметаллы в виде аффинированных гранул на 13,3 млн руб., а также более 800 кг вторсырья.

Проводятся дополнительные мероприятия для выявления и розыска других лиц, причастных к незаконному обороту драгоценных металлов и камней.

Ирина Пичурина