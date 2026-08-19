Число работающих в Нижегородской области застройщиков удвоилось за пять лет

Количество застройщиков, работающих в Нижегородской области, с 2021 по 2026 год выросло вдвое – с 20 до 41, рассказал замглавы регионального минграда Михаил Генин на заседании комитета заксобрания по градостроительному развитию. Он добавил, что половина застройщиков зашла из других регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородская область становится привлекательной для новых застройщиков в том числе за счет проектов комплексного развития территории (КРТ), подчеркнул чиновник. Кроме того, в регионе высокая доля распроданности квартир: на этапе строительства продано 95% — на 25 п.п. выше среднего по России, общая распроданность составляет 34% (выше среднего на 3 п.п.).

Разрешений на строительство в Нижегородской области сейчас выдано на 3,4 млн кв. м площади — по 1,7 млн жилого и нежилого назначения.

Обеспеченность жильем по итогам 2025 года составляла 31,7 кв. м/чел., цель к 2030 году — 33 кв. м.

Ирина Швецова