Число работающих в Нижегородской области застройщиков удвоилось за пять лет
Количество застройщиков, работающих в Нижегородской области, с 2021 по 2026 год выросло вдвое – с 20 до 41, рассказал замглавы регионального минграда Михаил Генин на заседании комитета заксобрания по градостроительному развитию. Он добавил, что половина застройщиков зашла из других регионов.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Нижегородская область становится привлекательной для новых застройщиков в том числе за счет проектов комплексного развития территории (КРТ), подчеркнул чиновник. Кроме того, в регионе высокая доля распроданности квартир: на этапе строительства продано 95% — на 25 п.п. выше среднего по России, общая распроданность составляет 34% (выше среднего на 3 п.п.).
Разрешений на строительство в Нижегородской области сейчас выдано на 3,4 млн кв. м площади — по 1,7 млн жилого и нежилого назначения.
Обеспеченность жильем по итогам 2025 года составляла 31,7 кв. м/чел., цель к 2030 году — 33 кв. м.