ФСБ раскрыла подпольную лабораторию по аффинажу драгметаллов в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ задержали четырех граждан России, которых подозревают в организации в Екатеринбурге подпольной лаборатории по аффинажу золота и серебра из вторичного драгосодержащего сырья. После производства они направляли товар в Москву для сбыта, сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

Из незаконного оборота, по данным ФСБ, изъяли драгоценные металлы в виде аффинированных гранул на сумму не менее 13,3 млн руб., а также свыше 800 кг вторичного драгосодержащего сырья.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном обороте янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (ч. 5 ст. 191 УК). По указанной статье грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас проводится розыск лиц, причастных к незаконному обороту драгметаллов и камней, рассказали в ФСБ.