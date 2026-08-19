В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Его порывы могут достигать 17 м/с. Предупреждение действует до вечера 19 августа, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Власти Москвы также предупредили об усилении ветра. В такую погоду не следует укрываться под деревьями или парковать вблизи них машины, уточнили в комплексе городского хозяйства мэрии.

По прогнозу синоптиков, в Москве днем будет +20–22 °С, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь с грозой, по области — до +24 °С. 20 августа температура в Московском регионе останется на том же уровне, в столице возможен кратковременный дождь.