NASA показало фото кратера на Луне после падения ракеты SpaceX

NASA опубликовала фото 18-метрового кратера на Луне, который образовался после падения блока ракеты SpaceX Falcon 9. Кратер появился 5 августа, снимок сделали спустя шесть дней, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NASA / AP Фото: NASA / AP

Кратер сфотографировали с помощью лунного орбитального аппарата. Для получения подходящего снимка ученые рассчитали время, когда место падения блока ракеты будет лучше всего освещено. «На снимках, где край кратера был хорошо виден, ученые измерили его ширину — 60 футов (около 18 м.— “Ъ”). Также определили, что глубина кратера составляет менее 10 футов (около 3 м.— “Ъ”), исходя из длины его тени»,— отметили в NASA.

SpaceX Falcon 9 запустили в рамках миссии Firefly Blue Ghost 1 в январе 2025 года. Ракета успешно вывела в космос два коммерческих лунных посадочных модуля. Первая ступень Falcon 9 штатно вернулась на Землю, а у второй ступени не хватило для этого горючего. Блок весил около 4 т и врезался в Луну со скоростью свыше 8,6 тыс. км/ч.