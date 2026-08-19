ЦИАН удвоил чистую прибыль по МСФО за первое полугодие

Чистая прибыль ЦИАН по МСФО составила 2,045 млрд руб. по итогам первых шести месяцев 2026 года. Это вдвое больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности компании.

За второй квартал чистая прибыль ЦИАН выросла на 31,6% — до 1,04 млрд руб. Положительную динамику в компании объяснили ростом операционных доходов и снижением затрат на реструктуризацию. Рост прибыли за первое полугодие обусловлен отсутствием убытка от курсовых разниц (1 млн руб. чистого убытка против 577 млн руб. годом ранее), указано в пресс-релизе.

Выручка ЦИАН в первом полугодии увеличилась на 20,5% — до 8,3 млрд руб. За второй квартал показатель вырос на 22,8% — до 4,4 млрд руб. «Рост выручки превысил динамику рынка недвижимости, как в денежном выражении, так и в количестве сделок»,— рассказали в компании.

Скорректированная EBITDA ЦИАН за полгода достигла 2,7 млрд руб. (+68,2%), рентабельность — 32,7%. По итогам второго квартала показатель увеличился на 60,1% — до 1,4 млрд руб., рентабельность — на 7,3 п. п., до 31,3%.

«Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на рынке недвижимости, мы продолжаем активно работать над повышением добавленной стоимости для наших клиентов и улучшением пользовательского опыта на нашей платформе. В фокусе остается повышение эффективности компании за счет раскрытия потенциала операционного рычага и автоматизации»,— прокомментировал результаты гендиректор ЦИАН Дмитрий Григорьев.

В той же отчетности ЦИАН поделился планами по дальнейшей выплате дивидендов. До конца года компания намерена направить на эти цели не менее 30 руб. на акцию. В июне ЦИАН уже выплатил дивиденды за первый квартал в размере 53 руб. на бумагу, включая 23,7 руб. специального дивиденда.