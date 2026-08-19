Дипломатия любит тишину

Россия исключает заморозку военных действий по линии фронта. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в комментарии «Вестям». По его словам, Кремлю нечего ответить по поводу сроков возможного визита американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Ушаков отметил, что «речь идет не о приезде родственников из Калуги», это требует согласования. Помощник президента также прокомментировал публикацию Financial Times о новом возможном американском переговорщике по Украине. Издание утверждает, что им может стать Родни Кук, глава Комиссии изящных искусств США. Он был в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Но тогда, по словам Ушакова, стороны обсуждали лишь налаживание культурных связей, и закрытых контактов не было. Дипломатия всегда ведется «по-тихому», сказал Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Но сейчас о ней речи не идет, уверен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов:

«Конечно, может быть, эта дипломатия настолько тихая, что ее не слышат даже те, кто должен ею заниматься. Но все, что мы видим и читаем, особенно в западной прессе, — это попытки высосать из пальца какие-то темы, притом что на самом деле ничего не происходит. Во-первых, визит господина Кука на ПМЭФ состоялся 2,5 месяца назад. С тех пор плодов тихой дипломатии мы не увидели — ровно наоборот: наблюдаем резкую эскалацию и с украинской, и с российской стороны.

Можем ли мы рассчитывать, что переговорный процесс возобновится? Из слов Юрия Ушакова как раз следует, что сейчас ничего не планируется. В принципе, такой визит возможен, но не более того. Я думаю, что сегодня, учитывая объективную ситуацию и на фронте, и в части обмена дальними ударами по территории России и Украины, это вообще не момент для переговоров. Стороны концентрируют силы, чтобы попытаться добиться перелома, а Трамп явно занят другими вопросами. Кушнер только что провел переговоры с руководством "Хамас" — для американцев это, безусловно, сейчас важнее. Поэтому в сухом остатке я думаю, что просто не надо обращать внимания на этот шум, который зачем-то периодически возникает. Дипломатического процесса вокруг Украины сейчас нет».

В июле ТАСС писал, что переговорщики Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — могут приехать в Россию до конца августа. 8 августа источник агентства заявлял о том, что поездка может состояться в «диапазоне семи или 10 дней». В США не подтверждали, что такой визит готовится. Но нужна ли сторонам эта встреча? И какими могут быть результаты? “Ъ FM” задал эти вопросы гендиректору Российского совета по международным делам Ивану Тимофееву:

«Дипломатия, как и деньги, любит тишину, поэтому официальные, но непубличные консультации, обмен мнениями, переговоры и доведение позиций друг до друга — это нормальная практика. То, что такой обмен происходит в российско-американских отношениях, тоже естественно. Кроме того, существует целый ряд проблем в сфере безопасности, которые невозможно урегулировать без участия России и США. Я уже не говорю об украинском конфликте. Поэтому сам факт такого диалога — нормальное явление. Вопрос в другом: будут ли результаты. Здесь никто ничего гарантировать не может. Но уже то, что поиск решений продолжается, — это позитивный сигнал. Есть ли надежды на конкретных переговорщиков? Личность в истории, безусловно, играет роль. Но я бы не стал уделять этому избыточное внимание. Важнее повестка, важен прогресс и движение вперед. А кто именно обеспечивает этот прогресс — вопрос второстепенный».

В выходные The New York Times сообщила о разработке нового формата переговоров со стороны евротройки. Якобы Франция, Германия и Великобритания опасаются, что Белый дом может исключить их из каких-либо соглашений с Россией. В СМИ уже несколько месяцев появляется информация о желании Евросоюза наладить контакты с Москвой. По данным Bloomberg, в начале лета попытку в частности предпринимали в аппарате председателя Евросовета Антониу Кошты. Несколько раз о необходимости каналов связи публично высказывался президент Финляндии Александр Стубб.

Александра Абанькова