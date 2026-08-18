При атаках ВСУ за сутки пострадали 20 белгородцев и погиб боец «Орлана»

За прошедшие сутки ВСУ 144 раза атаковали Белгородскую область. В Шебекинском округе погиб боец добровольческого подразделения «Орлан». Ранения получили 20 мирных жителей. Госпитализированы 13 пострадавших, трое из которых — в тяжелом состоянии. Об этом рассказал врио губернатора Александр Шуваев 18 августа в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Сбиты и подавлены 223 беспилотника. Зафиксированы четыре обстрела с использованием артиллерии и реактивной системы залпового огня. Восемь раз сбрасывали взрывные устройства с БПЛА.

По данным Минобороны, в ночь на 18 августа на территории РФ был перехвачен и уничтожен 791 беспилотник. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ 152 раза атаковали Белгородскую область. В результате восемь мирных жителей погибли и еще 23 человека пострадали.

Мария Свиридова