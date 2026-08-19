Садовое кольцо в Москве частично перекроют ради фестиваля бега

Движение транспорта в районе Садового кольца в Москве 23 августа ограничат из-за проведения Большого фестиваля бега. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

С 00:01 мск до 14:00 мск 23 августа движение ограничат на участке от Баррикадной улицы до Лихова переулка через Маяковский тоннель, Садовую-Триумфальную и Садовую-Каретную улицы. Также с 00:01 мск до 19:00 мск движения не будет на улице Земляной Вал от улицы Покровка до Таганского тоннеля. Как сообщает дептранс, проезд будет закрыт с 00:01 мск до 21:00 мск на улице Крымский Вал от Октябрьского тоннеля до Крымского моста, на Крымском мосту до Крымской эстакады.

С 07:00 мск до 13:30 мск движения не будет на участках Садового кольца от Лихова переулка до улицы Покровка, а именно на Самотечной эстакаде, Садовой-Сухаревской улице, Малой и Большой Сухаревских площадях, Садовой-Спасской и Садовой-Черногрязской улицах. С 07:00 мск до 21:00 мск проезд будет запрещен на Зубовском бульваре от Крымской эстакады до Зубовской улицы.

По данным Дептранса, в воскресенье с 07:30 мск до 18:30 мск также не будет движения на участке от Таганского тоннеля до улицы Крымский Вал через Большой и Малый Краснохолмские мосты, улицу Зацепский Вал и Валовую улицу. С 00:01 23 августа до окончания спортивного мероприятия будет временно запрещена автопарковка на всех участках перекрытий. Водителей призвали заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.