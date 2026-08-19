В Алапаевске по решению суда отремонтировали памятник солдатам ВОВ

Городская прокуратура Алапаевска добилась ремонта мемориального комплекса воинам-металлургам, погибшим в Великой Отечественной войне, после выявления его аварийного состояния, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

В ходе проверки комплекса на улице Льва Толстого ведомство обнаружило разрушение облицовочной плитки и штукатурки на монументе и памятнике, а также отслоение краски с плит с именами погибших солдат.

Прокуратура подала в суд иск о возложении обязанности провести необходимый ремонт мемориала. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. В августе памятник был отремонтирован и приведен в надлежащее состояние.

Ирина Пичурина