«Ведомости»: правкомиссия одобрила проект о применении силы военнослужащими МЧС

Военнослужащие из спасательных воинских формирований МЧС получат право применять силу и огнестрельное оружие. Это следует из законопроекта, который при условии доработки одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Военнослужащие МЧС смогут применять силу, если несиловые способы не помогают. Огнестрельное оружие разрешено применять для пресечения попытки завладеть транспортом или военной техникой, а также для защиты военных, сотрудников Федеральной противопожарной службы (ФПС) и госслужащих. Инициатива предоставит спасателям законный инструмент для борьбы с дронами, пояснил соавтор документа, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В тексте проекта регламентировано применение силы или оружия: военнослужащий должен сначала предупредить о своих намерениях и дать время на выполнение своих требований. Приводятся несколько исключений, когда можно действовать без предупреждения,— к примеру, при отражении атаки с использованием боевой и спецтехники. Стрелять на поражение запрещено в женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних. Это правило не действует, если они совершают вооруженное или групповое нападение. Также предусмотрено создание спецподразделения МЧС, которое обеспечит защиту сотрудников ведомства, их семей и близких родственников.

Правительство попросило уточнить, кого именно будут защищать военнослужащие МЧС, в том числе какие объекты, транспорт и технику МЧС. Власти также обратили внимание, что законопроект позволяет использовать оружие независимо от характера преступления. Правительство предложило это исключить и закрепить обязанность военнослужащих стремиться к минимизации ущерба, по аналогии с законом о полиции.