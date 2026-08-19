Спрос на элитное жилье за пределами Москвы заметно вырос

Спрос на высокобюджетное жилье за пределами центра Москвы в 2026 году приблизился к уровню спроса в Центральном административном округе (ЦАО). По итогам января—июля на объекты стоимостью от 100 млн руб. в ЦАО пришлось 51% сделок, еще 49% — на проекты за его пределами. следует из индекса экспансии элитного жилья, подготовленного Intermark Real Estate, сообщает «РБК Недвижимость».

Аналитики впервые рассчитали индекс экспансии элитного жилья, который показывает соотношение числа первичных сделок с лотами дороже 100 млн руб. вне центра Москвы и в ЦАО. Значение ниже единицы означает преобладание спроса в центре, выше единицы — за его пределами. Показатель 1 соответствует паритету.

В январе—июле 2026 года на рынке элитных новостроек была заключена 591 сделка с лотами от 100 млн руб. Из них 301 пришлась на ЦАО, 290 — на остальные районы столицы. Индекс составил 0,96.

До сих пор такого близкого к единице значения показатель не достигал. В 2025 году он составлял 0,78, в 2023 году — 0,75, а в 2020 году — 0,7. Во все остальные рассматриваемые периоды разрыв между центром и остальной Москвой был еще больше.

По мнению аналитиков, динамика свидетельствует о заметном изменении географии спроса на элитную недвижимость. Традиционно ЦАО оставался главным сосредоточением проектов высокого ценового сегмента, однако покупатели все чаще рассматривают предложения за пределами центрального округа.

В Intermark Real Estate отмечают, что текущий результат фактически указывает на формирование паритета между двумя группами локаций. При сохранении тенденции проекты за пределами ЦАО могут впервые сравняться с центром Москвы по числу сделок с наиболее дорогими квартирами.