Иностранные участники фестиваля молодежи приедут из Екатеринбурга в ЯНАО

После окончания Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге 1 тыс. иностранных участников отправится в путешествие по России, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Среди регионов, которые они посетят — Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Участники фестиваля с 17 по 21 сентября посетят 35 субъектов РФ, их достопримечательности и крупные предприятия. Например, Мурманская область представит атомный ледокол «Ленин», Кольскую ВЭС и культуру саамов, Калужская область — объекты космической отрасли и первую в мире АЭС в Обнинске. В Хабаровском крае участники посетят этнокультурные пространства и производство самолетов на КнААЗ имени Ю. А. Гагарина, в Самарской области — автомобильный завод «АвтоВАЗ».

Иностранцы также побывают в республиках Чувашия, Марий Эл, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Коми, Калмыкии, Алтайском и Красноярском краях, Костромской, Ивановской, Ярославской, Архангельской, Смоленской, Омской, Тверской, Нижегородской, Вологодской, Псковской и Рязанской областях. Кроме того, они посетят федеральную территорию «Сириус», Абхазию и Южную Осетию.

Впервые формат с путешествиями иностранных участников реализовали на Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 года, когда иностранные участники посетили 15 регионов. В 2024 году 2 тыс. зарубежных гостей фестиваля побывали в 30 городах страны.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 190 стран — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет.

Ирина Пичурина