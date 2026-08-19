Девять иностранцев погибли при пожаре в отеле индийской Калькутты

Не менее девяти человек погибли и шестеро пострадали при пожаре в отеле в центре индийского города Калькутта. Как пишет издание The Hindu, пожар начался в ночь на 19 августа в гостинице Hotel Shikhali.

По данным полиции, все погибшие — граждане Бангладеш, которые приехали в Индию для лечения в местных медучреждениях. Пострадавших госпитализировали, данных об их гражданстве пока нет. Еще 15 человек благополучно эвакуировали из здания. Местные власти допускают, что число жертв и пострадавших может увеличиться по мере проверки здания пожарными. Полиция возбудила уголовное дело в отношении владельца отеля.

The Hindu отмечает, что ЧП в Калькутте случилось спустя всего два дня после аналогичного случая в отеле в Тарапите, где также погибли девять человек. Ситуация вызвала дискуссии о соблюдении противопожарных норм в гостиничном фонде, указывает издание.