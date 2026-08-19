Умер режиссер сериала «Шпион, выйди вон!» Джон Ирвин

В возрасте 86 лет умер британский режиссер Джон Ирвин, известный по мини-сериалу «Шпион, выйди вон!» (1979 года). Об этом сообщает Variety со ссылкой на продюсеров режиссера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

По данным издания, Джон Ирвин скончался в доме своей невестки в Великобритании 11 августа. Причина смерти и другие подробности не приводятся.

Джон Ирвин окончил Лондонскую школу киноискусства. В начале карьеры в качестве ассистента работал над документальными и короткометражными фильмами, в том числе посвященными Вьетнамской войне. На его счету более 30 фильмов и сериалов, в том числе «Псы войны» (1980 год), «История с привидениями» (1981), «Без компромиссов» (1986), «Ближайший родственник» (1989), «Абсолютная власть» (1990), «Робин Гуд» (1991), «Вдовья гора» (1993), «Когда молчат фанфары» (1998), «Ноев ковчег» (1999), «Ребята из графства Клэр» (2003), «Смерть online» (2005), «Эдемский сад» (2008). Был трижды номинирован на британскую кинопремию BAFTA.