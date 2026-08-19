В Свердловской области за неделю клещи покусали 61 человека

За прошедшую неделю в Свердловской области зафиксирован 61 пострадавший от присасывания клещей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Всего с начала сезона в медучреждения обратились 17,6 тыс. свердловчан, что в 1,6 раза меньше показателей аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Госпитализированы были 123 человека с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 250 — на боррелиоз. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и других медорганизаций исследовали 16,1 тыс. особей клещей: возбудители энцефалита выявлены в 1,4% проб, лайм-боррелиоз — в 47,5%, моноцитарный эрлихиоз — в 3,8%, гранулоцитарный анаплазмоз — в 1,4%.

В рамках вакцинации против клещевого вирусного энцефалита с начала года сделано 153 875 первичных прививок и 305 781 ревакцинация.

Ирина Пичурина