Таможня Эстонии из-за санкций не пустила в Россию женщину со сковородой

В Эстонии таможенники не разрешили гражданке Финляндии провезти в Россию подсанкционную алюминиевую сковороду. Об этом пишет портал Delfi.

Как сообщает издание, инцидент произошел 11 августа на таможенном пункте Нарва. Сотрудники проверили гражданку Финляндии, которая не задекларировала свой багаж. В багаже обнаружили новую алюминиевую сковороду, вывоз которой из страны в Россию, как следует из сообщения, запрещен санкциями. Гражданка заявила, что везла сковороду в качестве подарка и что не знала об ограничениях.

Также у нее нашли пустую коробку из-под браслета с сертификатом подлинности. Украшение стоимостью €1500, подпадающее под категорию предметов роскоши, она пыталась провезти на ноге. В итоге туристке выписали штраф в размере €560 и вернули в Эстонию вместе с багажом.

Delfi также опубликовало список товаров, на которые эстонские таможенники в предыдущие дни наложили запрет на провоз из-за санкций. В перечне: вафельница, беспроводные микрофоны, игровые приставки Xbox, флешки, пауэрбанк, жесткие диски, телескоп.