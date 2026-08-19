При атаке БПЛА во Владимире были повреждены дачные дома
Губернатор Авдеев сообщил об атаке беспилотников во Владимире
Город Владимир подвергся атаке БПЛА, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. По его словам, пострадавших нет.
«Есть повреждения построек в дачном секторе», — уточнил глава региона. Другие подробности не приводятся.
За день до описываемого события, 18 августа 2026 года, губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о повреждении нескольких домов и машин в дачном поселке Александровского округа в результате падения сбитых БПЛА, при этом пострадавших не было, а обломки дронов также упали в Киржачском округе, где жилые дома получили «незначительные повреждения». Ранее, в период с 13 июля по 21 июля 2026 года, во Владимире несколько раз происходили атаки БПЛА на многоквартирные дома: 13 июля был поврежден жилой дом, эвакуированы 39 человек, 18 и 21 июля беспилотники также попадали в квартиры, вызывая пожары, но обходилось без пострадавших среди жильцов. В начале августа 2026 года Александр Авдеев сообщал об атаке беспилотников на складской комплекс Wildberries в Собинском округе, где пострадали четыре человека и возник пожар площадью 100 тыс. кв. м.