При атаке БПЛА во Владимире были повреждены дачные дома

Составлено ИИ-Ассистентъ

За день до описываемого события, 18 августа 2026 года, губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о повреждении нескольких домов и машин в дачном поселке Александровского округа в результате падения сбитых БПЛА, при этом пострадавших не было, а обломки дронов также упали в Киржачском округе, где жилые дома получили «незначительные повреждения». Ранее, в период с 13 июля по 21 июля 2026 года, во Владимире несколько раз происходили атаки БПЛА на многоквартирные дома: 13 июля был поврежден жилой дом, эвакуированы 39 человек, 18 и 21 июля беспилотники также попадали в квартиры, вызывая пожары, но обходилось без пострадавших среди жильцов. В начале августа 2026 года Александр Авдеев сообщал об атаке беспилотников на складской комплекс Wildberries в Собинском округе, где пострадали четыре человека и возник пожар площадью 100 тыс. кв. м.