Во Франции при обрушении трибуны в замке пострадали 16 человек

На северо-западе Франции перед началом светозвукового шоу в замке рухнула трибуна со зрителями. Пострадали 16 человек, сообщает радио Ici со ссылкой на префектуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GUIZIOU Franck / Hemis / AFP Фото: GUIZIOU Franck / Hemis / AFP

Спектакль был запланирован в замке Бьенассис в коммуне Эрки. Трибуна обвалилась, когда зрители рассаживались по своим местам. В момент обрушения на месте было около 100 человек. Пятеро пострадавших госпитализированы. На место прибыли более 50 пожарных, две бригады скорой медицинской помощи и сотрудники жандармерии. Прокуратура начала расследование для выяснения причин обрушения.