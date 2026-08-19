Композитор Studio Ghibli Дзё Хисаиси установил три мировых рекорда Гиннесса

Японский композитор и дирижер Дзё Хисаиси, написавший музыку к анимационным фильмам Studio Ghibli, попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу с тремя мировыми достижениями. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

Во время седьмого, заключительного концерта шоу Cinema Music Concert Хисаиси отметили за самую длинную непрерывную серию выступлений классического композитора на сцене культового Radio City Music Hall в Нью-Йорке. В течение недели маэстро дирижировал нью-йоркским хором MasterVoices и оркестром Святого Луки в зале, вмещающем около 6 тыс. зрителей.

Ранее представитель Книги рекордов вручил 75-летнему композитору сертификаты еще за два достижения. Первым стали рекордные продажи билетов на серию концертов классической музыки в амфитеатре Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе (45 538 билетов за три шоу 21–23 июля). Вторым — максимальное число билетов, проданных на выступления классического композитора на арене Tokyo Dome в Японии (133 453 билета на финальные шоу тура Studio Ghibli в июле 2025 года).

«Не успел я опомниться, как на мои концерты стали приходить люди в таком количестве, которое здесь, вероятно, не смогли бы собрать даже классические музыканты и оркестровые коллективы»,— цитирует агентство слова господина Хисаиси.

Дзё Хисаиси (настоящее имя Мамору Фудзисава) начал карьеру как композитор-минималист, выпустив первый сольный альбом в 1982 году. Псевдоним он взял в честь американского джазового музыканта и продюсера Куинси Джонса. Широкое признание маэстро принесло сотрудничество с режиссером Хаяо Миядзаки, начавшееся с аниме «Навсикая из долины ветров» (1984). Хисаиси также написал музыку к «Моему соседу Тоторо», «Принцессе Мононоке», «Унесенным призраками» и написал саундтреки к фильмам Такеши Китано, включая драму «Фейерверк» (Hana-bi, 1997).

Эрнест Филипповский