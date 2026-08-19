Власти Пакистана призвали граждан не попрошайничать в Саудовской Аравии

Посольство Пакистана в Саудовской Аравии выпустило строгое предупреждение для своих граждан, призвав их соблюдать местные законы, а также предупредив, что попрошайничество или несанкционированный сбор средств могут привести к аресту, задержанию и депортации. Особенно это касается паломников, прибывающих в города Мекка и Медина, отмечается в публикации посольства в соцсети X.

В своих социальных сетях посольство опубликовало сгенерированный ИИ ролик, в котором показан арест и заключение под стражу нарушителя правил пребывания. Паломникам и пакистанским рабочим настоятельно рекомендовали проводить любые финансовые операции и оказание помощи исключительно через законные каналы.

Кроме того, гражданам напомнили о недопустимости оказания неофициальных услуг, включая нелегальное предоставление инвалидных колясок или парикмахерские услуги, а также о запрете на превышение разрешенного срока пребывания по визе. Предупреждение было опубликовано после серии задержаний пакистанцев в королевстве за попрошайничество и нарушение визового режима.

Влад Никифоров