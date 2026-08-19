Глава юридического комитета Сената США Чак Грассли потребовал от Минюста и директора Нацразведки обнародовать документы, которые могут скрывать информацию о возможных правонарушениях членов семьи экс-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает New York Post (NYP).

В совместном письме Чак Грассли и сенатор Рон Джонсон заявили, что полученные их офисом материалы указывают на умышленное искажение грифов секретности со стороны ФБР. По мнению законодателей, это делалось для создания препятствий Конгрессу при расследовании спецоперации ФБР под названием Round River, по которой перед выборами 2020 года собирался компромат на Джо и Хантера Байденов. В письме подчеркивается, что правоохранительные органы и спецслужбы могли использовать свои ресурсы для занижения серьезности обвинений в адрес семьи господина Байдена без проведения должного расследования.

Авторы обращения отмечают, что материалы Round River, судя по всему, проходили по Программе особого доступа с наивысшей степенью секретности, а поступающие от десятков конфиденциальных источников данные о семье экс-президента систематически списывались как иностранная дезинформация.

Сенаторы призвали руководство Минюста, ФБР и Нацразведки рассекретить эти записи, а также другие материалы, имеющие высокое значение для общества.